Luego de que Reese Witherspoon impulsara la renegociación de los salarios de las actrices de Big Little Lies en pos de una paridad salarial, el jefe de HBO, Casey Bloys, ha decidido aumentar también los ingresos de parte del elenco de la serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Las estrellas Evan Rachel Wood (Dolores), Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (William) y Jeffrey Wright (Bernard), pasaran a cobrar $250,000 por episodio, según reveló The Hollywood Reporter. Anteriormente, los actores ganaban alrededor de $150,000.

Días antes del estreno de su segunda temporada, Evan Rachel Wood se había mostrado feliz por la noticia de que percibiría el mismo salario que sus coprotagonistas.

“Creo que estoy llegando al punto en que me pagan igual que a mis compañeros de reparto masculinos”, afirmó en ese entonces Wood en una charla con The Wrap. “Me acaban de decir que voy a cobrar lo mismo y casi me emociono. Nunca me pagaron lo mismo que mis contrapartes masculinos. Nunca. Siempre estoy luchando por eso”

Cabe resaltar que los actores Tessa Thompson y James Marsden– quienes interpretan a Charlotte y Teddy, respectivamente-no se encuentran entre los beneficiados por este aumento, algo que ha despertado curiosidad y generado dudas sobre su futuro en la próxima temporada.