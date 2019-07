El elenco se despide de los fans con un emocionante video – Orange is the New Black

Mañana será el lanzamiento de la séptima y última temporada del show, por lo tanto Netflix preparó un video para hacer llorar a los fans.

En el video, las showrunners Jenji Kohan y Tara Herrmann junto a muchas de las protagonistas de Orange is the New Black hablan sobre cómo fue grabar la última temporada, qué significó la serie en sus vidas y la importancia que tiene el programa para la comunidad.

“Orange se convirtió en una gran voz para la gente y es maravilloso ser parte de eso”, resaltó Laura Prepon (Alex).