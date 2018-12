El elenco se reunirá a 10 años del estreno de la serie – Parks and Recreation

Aunque están por cumplirse cuatro años sin un nuevo episodio de Parks and Recreation no puedes negar que muchos has soñado con un revival de la serie, y aunque esta noticia no es propiamente ello, nos alegra mucho que su elenco se reunirá nuevamente.

En la próxima edición del PaleyFest LA, el cast de la famosa serie de la NBC creada por Mike Schur (The Good Place) se reunirá para celebrar los primeros diez años del estreno de la serie que se dio un 9 de abril del 2009. Aunque esta reunión se dará una semanas antes debido a que las fechas de este evento se sitúan entre el 15 y el 24 de marzo.

Amy Poehler y Mike Schur expresaron su alegría por este reencuentro a través de declaraciones oficiales que recoge EW, pero aún no se sabe si todos sus excompañeros: Rashida Jones, Aubrey Plaza, Nick Offerman, Chris Pratt, Adam Scott, Aziz Ansari, Rob Lowe, Retta, Jim O’Heir y hasta Kathryn Hahn estarán en el panel.