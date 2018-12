El enfrentamiento de futuros distópicos: Black Mirror vs. Electric Dreams

No hay dudas que hace años, y tal vez no tanto en los venideros, las series de ciencia ficción que hacen muchísimo más enfoque en la tecnología que en los seres humanos siendo cambiados por la misma, están a la orden del día. Podemos nombrar varias, pero hay dos que pican en punta al hablar de futuros distópicos regidos por la tecnología: Black Mirror y Philip K Dick’s Electric Dreams ( Electric Dreams para los amigos).

1 . La llegada

2 . Guiones

3 . Protagonistas

Muchos críticos le dan a Black Mirror también una cierta ventaja sobre Electric Dreams al decir que los actores y las actrices que convoca son desconocidos… ¿ Jon Hamm , Mackenzie Davis , Bryce Dallas Howard y/o Jesse Plemons son poca cosa? No lo creemos, para nada. Ok, Anna Paquin , Bryan Cranston y Steve Buscemi , por citar algunos, forman parte del excesivamente importante cast de Electric Dreams pero hay que ser justos y decir que son de la misma talla.

4 . Historias

5 . El futuro de ambas series

Electric Dreams es única e irrepetible, y eso es bueno: los episodios cierran y nos dejan bastantes satisfechos. En Black Mirror sucede lo mismo, pero siempre detrás de un gran éxito el capital se mueve y teje telas de arañas para exprimir el producto a más no poder: se habló de un posible spin-off basado en el episodio USS Callister; en 2013, Robert Downey Jr. propuso al episodio The Entire History of You para convertirse en una película de Warner Bros. y su propia compañía de producción, Team Downey. Estos gestos le sacan, desde nuestra perspectiva, la frescura de lo que ya se propuso en los episodios, y no nos parece para nada agradable.

RESULTADO: ganadora Electric Dreams.