El episodio 7 plantea esta importante duda sobre lo argumentado en The Rise of Skywalker – The Mandalorian

LES INFORMAMOS QUE EL SIGUIENTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS TANTO DE THE MANDALORIAN COMO STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER.

Terminó la saga… o al menos es lo que dicen (Kathy Kennedy ya dijo que “tal vez no”). El cierre de la historia de los Skywalker ya está en salas de cine y habrá que pensar en lo que productos como The Mandalorian, Kenobi y los cómics de Star Wars darán, antes de que se venga otra serie de películas a la pantalla grande.

Mientras tanto, llamó nuestra atención lo que hizo Disney+ días antes del estreno de Star Wars IX, anunciando que The Mandalorian Chapter 7: The Reckoning se estrenaría el miércoles 18 en lugar del habitual estreno los días viernes. ¿Sería acaso que se confirmaría la futura presencia de The Child (quizás adolescente) en la última cruzada de los hijos de Anakin Skywalker?