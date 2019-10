El Episodio IX será la película más larga de la franquicia

Dado que este será el film que cierre la historia que se viene llevando a cabo por cuatro décadas, es una decisión más que lógica.

De acuerdo con la cadena de cines AMC, Star Wars: The Rise of Skywalker tendrá una duración de 155 minutos, osea, dos horas y 35 minutos. Superando así a The Last Jedi, que fue de 152.

Para hacer una comparación con el resto de las películas, A New Hope es la más corta de la franquicia con 121 minutos, seguida por The Empire Strikes Back con 124.

“Los finales son lo que más me asusta”, le dijo J. J. Abrams a Entertainment Weekly. “Se trata de cerrar esto de una manera que sea emocional, significativa y también satisfactoria en términos de responder tantas preguntas como sea posible para que, si dentro de unos años, alguien está viendo las nueve películas, sea una historia lo más coherente posible”.