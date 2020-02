Sera Gamble, una de las productoras ejecutivas del programa, lo reveló a través de su cuenta de Twitter.

Parece que el elenco y el equipo no quieren perder el tiempo, lo cual es una muy buena noticia, ya que no tendremos que esperar tanto tiempo para ver la tercera temporada de You, quien se transformó en uno de los shows más populares de Netflix. Según la plataforma, la segunda entrega fue vista por 54 millones de personas.