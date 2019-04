El escritor del segundo episodio de la temporada 8 nos explica la tensa relación entre Jon y Dany – Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms incluyó lo que puede ser la culminación de uno de sus hilos de trama más antiguos, uno que atenta contra la alianza entre Daenerys y la familia Stark.

Bryan Cogman escribió el episodio de anoche, su undécimo para la serie de HBO y habló con Entertainment Weekly sobre cómo crear ese momento para Jon y Dany, y cómo revela las diferentes prioridades de los personajes.

“Jon está evitando a Dany todo el episodio porque esta bomba le ha caído encima y ni siquiera puede procesar cómo estar en la misma habitación que ella”, dice Cogman. “Ella siente una tensión extraña y no puede entender por qué. Lo que realmente molesta a Jon es que es un pariente de la mujer de la que está enamorado. En la cripta, él se sorprende cuando, en esencia, lo primero que hace Daenerys es reconocer su derecho al Trono de Hierro. Y la preocupación inmediata de Jon es el hecho de que a ella lo primero que le moleste sea eso. Kit Harington y Emilia Clarke lo hicieron maravillosamente. Es una escena muy difícil de lograr”.

Daenerys ha dedicado toda su vida a recuperar el Trono de Hierro, y ahora Jon puede ser un obstáculo para eso. Si él se sienta en el Trono de Hierro significaría la restauración del gobierno de la Casa Targaryen, pero así no lo imaginó la Madre de los Dragones. La forma en que Dany maneja esto puede revelar si su búsqueda ha sido sobre la restauración de su casa o algo más personal.