El estreno de la segunda temporada rompe récord de rating en HBO – Big Little Lies

Nadie puede poner en duda que el estreno de la última temporada de Game of Thrones era la apuesta más grande de HBO, misma que será imposible superar este año o en los próximos y aunque dejó un gran vacío que la segunda temporada de Big Little Lies no podría llenar, pero que tampoco dejó malos números para el show y menos para la señal premium.

El pasado domingo logró registrar 1.42 millones de espectadores en el estreno televisivo y 2.5 millones contando las repeticiones y transmisiones en streaming. Con lo cual se colocó muy por encima del estreno de la temporada debut que registró 1.8 millones de espectadores en total. Haciendo crecer un 34% más la audiencia.