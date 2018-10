El estreno de la temporada 11 es todo un éxito de audiencia – Doctor Who

El domingo pasado, la undécima temporada de Doctor Who fue transmitida en simultaneo en Reino Unido y Estados Unidos y Jodie Whittaker hizo su gran presentación a los fanáticos de la serie de culto. El episodio estreno titulado “The Woman Who Fell To Earth“, logró atrapar a 8.2 millones de espectadores solo en el Reino Unido, superando al debut de los anteriores doctores Peter Capaldi, Matt Smith y David Tennant, y obteniendo la mejor calificación del programa en una década.

El estreno del primer episodio de Peter Capaldi como el Doctor alcanzó a 6,79 millones de televidentes en 2014, mientras que el debut de Matt Smith promedió 7,66 millones en 2010.

El programa se ha visto enormemente beneficiado gracias al cambio de horario tradicional, de los sábados a los domingos a la noche.

Tanto los fans como la crítica especializada han aprobado el desempeño de Whittaker y de Chris Chibnall (Broadchurch) como showrunner.

El episodio de la próxima semana, ‘The Ghost Monument‘, verá a la doctora y a sus nuevos amigos viajando a un planeta extraño. Se esperan grandes estrellas invitadas para el transcurso de esta temporada, como Sharon D Clarke, Johnny Dixon y Samuel Oatley.

Doctor Who es transmitida por Crackle para Latinoamérica.