El estreno se pospone hasta MAYO – I Know This Much Is True

I Know This Much Is True , la nueva miniserie protagonizada por Mark Ruffalo , que iba a estrenar el próximo lunes 27 de abril , cambia su estreno para el domingo 10 de mayo. Es así que toma el lugar en la programación de la señal premium que había dejado vacío The Undoing , serie que fue pospuesta hasta otoño.

La historia gira en torno a los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey –interpretados por Ruffalo–, siguiéndolos a través de diferentes etapas de su vida desde su cercanía con la mediana edad hasta mirar al pasado y sus años de juventud. Esta es una historia épica de traición, sacrificio y perdón en el contexto de la América del siglo XX.

Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines) es el creador de esta serie limitada de 6 episodios que cuenta con Melissa Leo (The Fighter, Conviction), Rosie O’Donnell (The Flintstones) y Archie Panjabi (The Good Wife) como parte de su elenco.

I Know This Much Is True también podrá verse en HBO Go.