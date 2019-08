El éxito de la adaptación anuncia el fin de la era de los superhéroes – The Boys

La premisa detrás de The Boys nos muestra un mundo en el que los súper no solo salvan a la humanidad de todos los males, sino que también llevan una vida de celebridades, con privilegios y mucha impunidad.

La nueva serie de Amazon Prime , The Boys , es un éxito. Esta adaptación del cómic de Garth Ennis del 2006 llegó el pasado 26 de julio a la pantalla chica y nos tomó por sorpresa con su irreverencia, sentido del humor y visión de un universo que nos viene acompañando, de cierto modo, hace más de una década: el de los superhéroes.

El éxito de The Boys es un síntoma de época: tras más de diez años de ver héroes piadosos, divinos y hasta con tintes de mártires, por fin podemos verlos con sus rostros de dioses crueles y despiadados, capacidad que les dan sus dones desmedidos. Por fin, los grandes héroes no nos empalagan con sus sacrificios y su moral inquebrantable.

En The Boys , un grupo de personas comunes y silvestres intentan ajusticiar a unos superhéroes que dejan destrucción allí por donde pasan. Estos superhéroes, Los Siete de The Boys , son parodias de las grandes figuras de Marvel y DC y nos sirven para sacudirnos el hastío de ver a estos personajes hasta en la sopa con un poco de humor.

No me malinterpreten: me gustan los cómics y las adaptaciones de estos como a cualquiera, pero creo que la serie de Amazon Prime plantea una nueva era y un nuevo camino: basta de seres que hacen siempre lo correcto, basta de héroes que siempre terminan siendo perfectos. Es hora de contar otras historias, más sucias, más llenas de sangre humana y sin tantos héroes inalcanzables.