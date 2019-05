El fin del mundo nunca se vio mejor: todo sobre el estreno de la serie de Amazon Prime – Good Omens

Pero por supuesto no son los únicos: Jon Hamm crea un Arcángel Gabriel que casi no existía en la novela (pero que Gaiman y Pratchett pretendían ampliar en la continuación de Good Omens que, lamentablemente, por la muerte del segundo, no llegaron a terminar) que representa lo peor de la vida empresarial. Frío, meticuloso y soberbio, es más odiable que los demonios que persiguen a Crowley.

Pero su elenco no es el único hallazgo de Good Omens: la serie nos regala un paseo por la historia de la humanidad desde su surgimiento, en el Jardín del Edén. Aziraphel y Crowley nos han estado acompañando desde siempre y, en su viaje, Gaiman, que oficia como showrunner de la serie, puede dar rienda suelta a sus obsesiones, como por ejemplo entrometer en la historia al mismísimo William Shakespeare. Todo acompañado, por supuesto, de vestuarios y peinados alucinantes, que se van modernizando hasta llegar a nuestros días.

El gran acierto de Good Omens (y se dan tanto en el libro como en la serie) es su mirada llena de inocencia. El Anticristo, el pequeño Adam Young, fue criado en un pequeño pueblo inglés, Tadfield, y ha crecido lleno de imaginación y curiosidad. Su mente no para de crear historias, de inventar realidades para que él y sus amigos jueguen. De hijo de Satán tiene poco, pero así y todo es la clave para traer el mundo a su fin.