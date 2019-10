El final de la quinta temporada reafirmó que el spin-off de The Walking Dead es mejor que la serie madre – Fear The Walking Dead

Ya pasó tiempo, lo sabemos; es más, hasta volvió The Walking Dead con su 10ma temporada. Pero alguien debía decirlo de una vez: el final de la temporada 5 de Fear the Walking Dead entregó el mejor final de cualquier temporada en el universo de The Walking Dead y eso la coloca un escalón arriba de la serie madre. PD: a partir de aquí SPOILERS de ambas series.

Después de llegar a Humbug’s Gulch y aceptar que necesitan la ayuda de Los Pioneros, Morgan y los demás encuentran un camino diferente en el final de la temporada 5, End of the Line. Usan caballos para limpiar a los zombies de Humbug’s Gulch en un esfuerzo por poner una trampa para Virginia, pero debido a complicaciones imprevistas no pueden seguir su plan. Superado en número, el grupo de Morgan se da cuenta de que no tienen más remedio que aceptar la derrota. Cuando llega Virginia, Morgan la convence de llevar a todos. Después de dividir al grupo, Virginia le dispara a Morgan y lo deja por muerto. El destino de Morgan es actualmente incierto. Sí: la temporada 5 de Fear the Walking Dead se fue entre fuego artificiales, todo fue mágico. El último fue fácilmente el episodio más intenso de la temporada. El episodio comienza con un grupo de personas desesperadas que trabajan para salvarse no solo a sí mismas, sino también entre ellas. Para Morgan, de lo que se trata es de salvar a todos, lo cual es contrario a cómo opera Virginia. Se muestran grandes actuaciones de la mayoría del elenco, incluidos Garret Dillahunt, Austin Amelio, Lennie James y más, ya que todos lidian con la inminente llegada de Virginia a su manera.

Fear the Walking Dead ha dado un leve tono de optimismo durante la temporada 5, y el final prueba su resolución más que nunca. El episodio toma un giro cuando descubren que el plan para detener a Virginia no funcionará. Aunque las cosas se ven aún peor, Morgan usa esto como una oportunidad para continuar con algo de lo que han estado hablando desde el comienzo de la temporada: vivir. Para disfrutar lo que queda de su tiempo juntos, celebran una boda entre John y June. Ese es un momento conmovedor que muestra un lado diferente y mucho más brillante del apocalipsis que no se ve a menudo en ninguno de los programas de The Walking Dead. El hecho de que pueda suceder en un momento tan oscuro dice mucho sobre cuán lejos han llegado estos personajes desde que se presentaron por primera vez.

El mejor momento llega al final, después que el grupo ya se separó. Morgan descubre que se le acabó el tiempo y está lleno de ironía. A lo largo del episodio, Morgan insistió en que nadie se quedaría atrás. Hizo una súplica apasionada para convencer a Virginia de aceptar sus pedidos. Lo que no sabía era que sería él quien se quedaría atrás. La escena en la que Morgan se enfrenta a Virginia se acumula en un momento emocionante en el que no está claro quién sobrevivirá. Aunque Morgan es el personaje principal del programa, la escena transmite la sensación de que podría morir en cualquier momento. La sombría intensidad en todo es Fear The Walking Dead en su máxima expresión.

Cuando el episodio llega a su fin, Morgan parece aceptar que la muerte está a la vuelta de la esquina. Morgan usa la radio para contactar a los demás y les dice que “solo vivan”. El mensaje final de Morgan a sus amigos está en sintonía con todo lo que ha hecho hasta ahora, y si este es el final para Morgan, Fear the Walking Dead ha concluido su historia de una manera que se siente bien para el personaje. Ya sea que Morgan viva o muera, Fear the Walking Dead ha logrado establecer un emocionante reto para la temporada 6, cosa que no vemos en The Walking Dead hace años.