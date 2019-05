El final de temporada fue el programa más visto durante este año – The Big Bang Theory

La conclusión de la serie hizo que los ratings de CBS se fueran a las nubes y marcaran una nueva marca en este año.

El final de las aventuras de Leonard, Sheldon y Penny atrajo a 23.44 millones de espectadores, de acuerdo con las calificaciones de Nielsen, lo que influye en los tres días de demora en la visualización. Eso hace que el final de The Big Bang Theory sea el programa no deportivo más visto de la temporada 2018-19 en cualquier red o plataforma streaming. Los 23.44 millones son solo para la transmisión del 16 de mayo y no incluyen la repetición del final del lunes.

En la demografía de 18 a 49 años, tan importante para las cadenas, la calificación fue de 4.6. Eso convirtió al final de una hora en el espectáculo no deportivo mejor calificado, aparte de los Oscar de este año. The Big Bang Theory terminó con su episodio 279, que lo convirtió en la serie multi cámara de más larga duración en la historia de la televisión.

Además, el programa ha estado entre las 3 mejores series más vistas en televisión durante los últimos siete años, ganando 10 premios Emmy, incluyendo cuatro ganadores consecutivos como Mejor Actor en una Comedia para Jim Parsons. El lugar donde se filmaba la serie, el estudio 25 dentro de Warner Bros., fue incluso renombrado como The Big Bang Theory Stage, solo la quinta vez que Warner Bros. ha hecho esto.

La próxima temporada del spinoff de la serie, Young Sheldon, heredará el horario de The Big Bang Theory.