Para nadie es novedad que HBO tuvo uno de los mejores años de su historia en este 2019 y el día de ayer lo cerró con el final de temporada de Watchmen, una de las series más esperadas del año, que en su último episodio logró el mejor rating de toda la temporada.

La serie que debutó el 20 de octubre con 1.5 millones de espectadores cerró este domingo con 1.6 millones de espectadores, sólo en EE.UU. La cifra marca los 935,000 televidentes por la señal tradicional sumado a la audiencia de las multiplataformas como lo son las repeticiones, HBO Go y HBO Now.

Esta cifra sólo significa poco más del 20% total de su audiencia que se reporta llega a 7 millones promedio, quienes se han sumado después de su estreno y han mirado la serie a destiempo. Es así que Watchmen logró atraer a la mayor audiencia para un show nuevo desde el estreno de Big Little Lies.

Tras los sucesos de “See How They Fly”, HBO no ha revelado nada de una posible renovación, lo cual no sorprendería debido a la escena final del episodio. Lamentablemente, Damon Lindelof, creador de esta adaptación, ha dicho que no estaría presente en una nueva entrega.