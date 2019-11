El final está terminando de cargar – Silicon Valley

Mike Judge tiene en sus créditos roles como escritor, director, productor, animador, actor de doblaje, etc. Entre sus obras podemos encontrar trabajos de culto como Beavis and Butthead, King of the Hill y la excelente película Office Space. Cada uno de sus trabajos están llenos de una crítica social aguda y llena de humor. Su último trabajo, Silicon Valley, es una crítica al mundo de la tecnología, al capitalismo de los grandes consorcios de comunicación que compran y venden empresas y mueven millones de dólares en cada transacción.