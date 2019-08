¡El final que deseamos para nuestros personajes! – The Good Place

Mientras esperamos que el final llegue, les traemos 6 cosas que deseamos ver antes de la partida de The Good Place .

The Good Place dará fin con su cuarta temporada porque, sí, ya te lo dijimos y lo repetimos:el 2019 está terminando con todas las buenas series. El show es una comedia que nos deja una gran reflexión cuestionando nuestros actos. Sin duda alguna deseamos conocer qué destino les espera a Eleanor ( Kristen Bell ), Tahani ( Jameela Jamil ), Chidi ( William Jackson Harper ), Jason ( Manny Jacinto ), Michael ( Ted Danson ) y Janet ( D’Arcy Carden ).

6 . Shaw

El juez todo poderoso del lugar malo deberá recibir su lección. Durante miles de años no ha dejado entrar a nadie al lugar bueno y ha torturado a miles de inocentes solo por diversión. Así que, deberá ser castigado “por una eternidad”.

5 . Tahani

Nuestra incomprendida Tahani necesita un digno final. Hasta ahora no ha tenido un verdadero interés amoroso y tal vez porque no lo necesita. En su vida “humana” demostró ser una mujer independiente y sobresaliente, así que ella podría formar parte de los encargados del lugar bueno (claro, si es que logra llegar ahí).

4 . Janet y Jason

En la vida siempre existe un roto para un descocido y The Good Place no es la excepción. Janet y Jason son un poco despistados, y sin darse cuenta su amor nació (pero Jason no lo recuerda, :(). Deseamos ver a ambos en una relación formal (aunque admitamos que sería un poco extraña) y adorable.