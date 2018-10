¿El futuro de Daredevil y Jessica Jones está en peligro?

El informe del famoso y reconocido portal web de noticias financieras obtuvo datos de la compañía Crimson Hexagon , dedica a obtener información del consumidor, que arrojan un claro desinterés por estos shows dando números tan alarmantes que la decisión de la cancelación de las dos primeras series no fue una decisión al azar.

Tras los repentinos, pero no sorprendentes, anuncios de las cancelaciones de Iron Fist y Luke Cage , el público de las series de Marvel, principalmente, comenzó a especular sobre los motivos de Disney por recuperar a sus personajes para que formen parte de la plataforma de streaming que prepara su salida en 2019. Pero de acuerdo a un nuevo reporte de Business Insider , todo indica que las series de Netflix han perdido audiencia.

Mientras que n el caso de los dos Defenders restantes el desinterés es también muy evidente, pese a tener mejores números que podrían no afectar tanto a su futuro, pero aún así es un gran riesgo para ellos. Jessica Jones generó 300 mil impresiones en su primera entrega, pasando a la mitad de ellas para su segunda; y Daredevil generó 275 mil en su primera, 200 mil con su segunda y sólo 75 mil para su tercera entrega, número que se contabilizó hasta mediados de octubre de este año.

Los números obtenidos podrían indicar también el nivel de espera que tiene una primera temporada de cualquier serie, misma que si no cumple con lo deseado por el espectador perderá muchos fans en el camino. En el caso de Defenders y Punisher no se puede hacer el mismo estudio debido a que no hay una segunda temporada de cada una para hacer una comparación de los datos.

Estos datos sin duda suman a la declaración que Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, dio para Inverse: “Nos corresponde a nosotros cancelar estos shows” refiriéndose a la total independencia que tienen de Disney/Marvel en este tipo de decisiones.

La preocupación está en el aire y ya veremos si Netflix nos da, o no, una sorpresa el día de mañana en viernes por la noche.