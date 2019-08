¡El guion de Doctor Doom está listo!

¡Albricias, fans de Doctor Doom! Si el plan de Noah Hawley (Legion) sale bien, podríamos ver finalmente al archivillano de Marvel representado dignamente en la pantalla grande (cosa que no ha sucedido hasta la fecha).

En entrevista para Deadline, el escritor y director confirmó aquel anuncio que hizo desde la Comic-Con 2017, cuando anunció que estaba trabajando en una película centrada en el malvado Doctor Victor von Doom, Rey de Latveria. ¡Y no importa que Disney haya comprado 20th Century Fox hace poco!

En las últimas semanas, Hawley había declarado que seguía en charlas con Kevin Feige sobre este proyecto, asegurando incluso que pese a la compra de Fox, la película estaba “lejos de estar muerta”.

Ahora, Hawley dijo:

“La película ya está hecha (el guión) ya está y Legion ya terminó, así que me he tomado un tiempo porque alguien me dijo que había algo llamado ‘vacaciones’, lo cual me sonó muy interesante”.