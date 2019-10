El guionista de Han Solo culpa a Lucasfilm por el fracaso de la película – Star Wars

Lawrence Kasdan, uno de los escritores de la cinta, apuntó fuertemente contra el estudio.

Kasdan ha sido parte de El Imperio Contraataca anteriormente y, durante el Festival de Cine de Austin, dijo que Lucasfilm tiene la culpa por convertir a Solo: A Star Wars Story en una de las peores películas de la franquicia en cuanto a recaudación y crítica.

El guionista confesó que él no quería hacer esta película, pero que Lucasfilm le envió un mensajero con el guion para que lo apruebe: “Nunca vi a ese pobre mensajero que enviaron. Dije que no lo iba a recibir, que no quería sentarme y leer el guion de Star Wars de otra persona. No estaba interesado”.

“El estudio metió la pata, pero eso no es inusual”, agregó; pero al mismo tiempo dijo que su experiencia en el set fue muy buena. Quizás eso tenga que ver con que Kasdan aceptó escribir el spin-off de Han Solo con la condición de que su hijo, Jonathan Kasdan, lo haga con él.