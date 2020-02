El guionista de Loki también trabajará en esta película

Solo un par de días después de que Sam Raimi se acerque al proyecto de Marvel Studio, la producción ha encontrado un nuevo escritor también.

Según The Hollywood Reporter, el escritor principal y showrunner de la serie de Loki, Michael Waldron, ha sido seleccionado para reescribir el guión de la muy esperada secuela. Según los expertos, a Marvel le gusta lo que ven de Loki, y le quieren dar más confianza a Waldron, además de mantenerlo bajo el paraguas del estudio.

Él se sumará al equipo que lideraría Raimi, luego de que Scott Derrickson deje el proyecto el mes pasado debido a diferencias creativas. Jade Bartlett (The Turning) escribió el borrador inicial del guión que incorporaba una buena dosis de horror, pero parece que las cosas ahora van a cambiar. No se sabe si esta fue la razón por la que Derrickson dejó el proyecto, ya que tanto él como el estudio aún no han comentado, pero todo indica que si.

La película tendrá el debut de varios personajes y se perfila para ser un antes y un después en el MCU, por lo que deben tener cuidado al elegir al staff. Esperemos que no se equivoquen.