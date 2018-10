El héroe de Freeland regresa hoy y esto es todo lo que deseamos (re)ver – Black Lightning

Hace menos de un año, The CW nos tomaba por sorpresa con el estreno de una serie de superhéroes que no estaba ligada al Arrowverse. La llegada de Black Lightning demostró la capacidad de The CW para crear un producto novedoso y más maduro, que apunta a un público completamente diferente al del Arrowverso.

Hoy contaremos con la segunda temporada Black Lightning y en It’s Spoiler Time nos estamos preparando para ella.