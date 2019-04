El horror de supervivencia predominará en la Batalla de Winterfell – Game of Thrones

¿Dónde están todos los fans de Game Of Thrones? ¡Ya tenemos nuevos detalles sobre la esperada Batalla de Winterfell!

En entrevista con EW, el director Miguel Sapochnik (quien dirigió y ganó un Emmy por la Batalla de los Bastardos), explicó qué es lo que deberíamos esperar de esta alianza del norte y su defensa contra los Caminantes Blancos.

“Cambiamos de género. Hay suspenso, horror, acción y drama, y no estamos atascados en matar y matar, porque entonces todo el mundo se desensibiliza y eso no significa nada. Esto es horror de supervivencia. Eso es todo el episodio para mí”, dijo Sapochnik.

El episodio, que durará 82 minutos, presentará la batalla más larga de la historia tanto del cine como de la televisión, por lo que Sapochnik quería evitar agotar a la audiencia al ver la batalla y usó como referencia The Lord of the Rings: The Two Towers.

“Una cosa que encontré es que cuanto menos acción y menos peleas puedas tener en una secuencia, mejor”, señaló Sapochnik.

Por supuesto, con estas declaraciones los fans deben prepararse para el gran momento con olor a muerte que llegará este domingo a las 8pm (MEX) a través de HBO Y HBO GO.