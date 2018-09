El inmortal puño de hierro volvió para quedarse – Iron Fist

La primera temporada, que había servido como antesala a los eventos de The Defenders , se había basado en el regreso de Danny a Nueva York , su reencuentro con su “familia” y su lucha contra La Mano , organización que venía presentándose desde la primera temporada de Daredevil . Esta función le quitó fuerza a la historia de Danny , pero esta vez, en la segunda temporada, tuvimos un villano que provenía del mismo lugar que nuestro héroe: nada más y nada menos que su hermano Davos .

No sólo nos sirvió para conocer más a nuestro héroe en sus primeros pasos, sino que también pudimos apreciar los rituales y la brutalidad de la vida con los monjes e, incluso, empezar a ver el origen del traje que, lamentablemente, sigue sin aparecer del todo.

Otro gran acierto de la segunda temporada de Iron Fist fue darle el protagonismo que le dio a Colleen. Habiendo demostrado en la primera entrega de esta serie que era uno de los pilares de la misma, en esta segunda parte está definitivamente a la par de Danny Rand, llegando incluso a entrenarlo con la dureza necesaria para poder enfrentarse a Davos y vencerlo.

Además, Colleen tuvo por fin su compañera ideal: Misty Knight. La incorporación del personaje salido de Luke Cage vino a poner orden en una serie que necesitaba una figura de la fuerza policial que acompañara la guerra de las mafias que comenzó a desarrollarse en Nueva York luego de la caída de La Mano (en la temporada de The Defenders). Por supuesto, la aparición de Misty nos hace fantasear con Daughters of the Dragon, la combinación de estas dos mujeres que tienen estilos similares a pesar de sus raíces tan diversas.

Así como en la segunda temporada de Luke Cage, verlo junto a Danny Rand fue emocionante para todos porque nos hizo pensar en Heroes For Hire, la combinación de Misty y Colleen seguramente dejará a todos pensando en la posibilidad de un spin-off de estas dos mujeres que saben cómo patear traseros y hacer justicia.