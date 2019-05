El inmortal Sean Bean regresa al videojuego Hitman 2

Lamentablemente, “The Undying Returns” no es el título de un episodio de Game of Thrones en donde Ned Stark regresa de la muerte… ¡pero la buena noticia es que sí veremos de nuevo con vida a uno de los personajes del actor Sean Bean!

Tras el éxito que tuvo la emocionante misión especial en el lanzamiento de Hitman 2 hace unos meses, Warner Bros. Interactive Entertainment anunció una nueva misión para este videojuego, llamada “El inmortal regresa”. En ese entonces, el que se eligiera a Bean como “el objetivo escurridizo” fue todo un tema y generó gozo entre los fans, recordando que varios personajes de Bean han tenido un destino fatídico (Game of Thrones, Lord of the Rings y Terror en Silent Hill... aunque más bien allí quedó atrapado en una pesadilla eterna).