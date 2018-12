El lado más humano de la pérdida en esta serie con Elizabeth Olsen – Sorry for Your Loss

En Septiembre de este año, Facebook Watch nos sorprendió a todos con el estreno de la serie Sorry For Your Loss, protagonizada por Elizabeth Olsen. Con una primera temporada de 10 episodios de alrededor de 30 minutos, este show creado por Kit Steinkellner se enfoca en la exploración del duelo tras una muerte repentina en la familia.

Sorry For Your Loss nos cuenta la historia de Leigh Shaw, una mujer de treintitantos que se queda viuda de forma inesperada. La muerte de Matt, su esposo, la llevará a través de un recorrido de autodescubrimiento que le permitirá ver la historia de su marido con nuevos ojos. Junto a ella, veremos a su madre, Amy, y a su hermana, Jules, con quienes Leigh convive y trabaja. Ambas intentarán acompañar a Leigh en su duelo, pero también deberán hacerse cargo de cómo la muerte de Matt las ha afectado a ellas mismas. Amy, interpretada por Janet McTeer, es la dueña de un salón de ejercicios y la veremos luchar por mantener todas las piezas de su vida en orden, a pesar de la pérdida de su yerno funcionó como una bomba que lo mandó todo por los aires.

Por otro lado, Jules, interpretada por Kelly Marie Tran, es la hermana menor de Leigh y, además, una alcohólica en recuperación. La muerte de su cuñado, con quien tenía un gran vínculo, fue el empujón que necesitaba para ponerse sobria, pero, por supuesto, el difícil momento que atraviesa la familia pone su evolución en riesgo todo el tiempo. Leigh, además, deberá lidiar con Danny, el hermano menor de su marido, con quien nunca tuvo una gran relación pero que, en este momento, es el único que sufre la pérdida de Matt tanto como ella. La relación entre ambos irá desarrollándose, no sin sobresaltos, en base al amor que ambos sentían por la persona que perdieron.

Sorry For Your Loss es una serie bellísima. Trabaja los diferentes momentos del duelo con una poesía maravillosa, sin llegar en ningún momento al golpe bajo. La salud mental, las adicciones, la necesidad de darle sentido a la muerte, todo es visto a través de un lente muy humano que se vuelve aún más precioso gracias a las actuaciones increíbles del cast, encabezado por una Elizabeth Olsen que demuestra que está para mucho más que ser solo Scarlet Witch. Leigh es un personaje complejo, sufriente, a veces odioso, magnético, del cual no vas a poder pasar inmutable. La menor de las hermanas Olsen nos hace vivir esta tragedia a través de su mirada, sus lágrimas y su risa, convirtiendo a esta viuda en un personaje extremadamente real y entrañable.