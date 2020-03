El lanzamiento de la película finalmente será postergado

Hemos tenido varios rumores y declaraciones cruzadas en las últimas horas, pero Warner Bros. finalmente ha tomado una decisión.

Con la suspensión de muchos estrenos debido al coronavirus y el lanzamiento digital de tantos otros títulos, parecía que la nueva película protagonizada por Gal Gadot se iba a sumar a la lista, pero el estudio no está dispuesto a perder tanto dinero en una de sus producciones más caras.

Inicialmente programada para debutar en los cines de Estados Unidos el 5 de junio, Wonder Woman 1984 ahora se lanzará el 14 de agosto. Uniéndose así a las producciones postergadas como A Quiet Place 2, Mulan, Fast 9 y No Time to Die, entre otras.

Mientras esperan la secuela de Wonder Woman pueden ver a Gal Gadot cantando Imagine en Instagram. O mejor no, vean el trailer y lean qué significa la nueva armadura dorada que porta Diana en el film.