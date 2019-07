El Fiscal Parisi le toma declaración y Báez describe todo lo que vió esa noche, lo que vió es que Monzón asesino a Alicia además asegura que no apareció antes (pasaron dos semanas desde la trágica noche) ya que tenía mucho miedo.Esto realmente preocupa no solo a la fiscalía sino a los abogados defensores que no entienden el objetivo de este nuevo testigo.

Veremos durante este episodio que el Fiscal Parisi estará entrevistando a todos los vecinos de la casa de Mar Del Plata, aunque también finalmente podrá tomarle declaración al Turco e intentar que le conteste el porqué había una balanza y una grabadora en la casa. Sí bien él no contesta, parece que el Fiscal ira más allá de lo que le conviene a muchos porque será golpeado por dos hombres, y suponemos tendrá relación con el narcotráfico.