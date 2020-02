El live-action de He-Man comenzará a filmarse en verano

¿Cómo va el proceso para la nueva película live-action de He-Man and the Masters of the Universe?

Pues no se ha detenido. en entrevista para Harpest Bazaar, el actor Noah Centineo (To All the Boys I’ve Loved Before) informó que el proyecto de Sony Pictures sigue vigente, y que se espera que la película de Los amos del universo comience a filmarse en verano de este 2020.

El medio informa que Centineo ha entrenado duro y ha desarrollado 13 kilos de músculo el año pasado para el protagónico del Príncipe Adam, comiendo 11 huevos en cada desayuno (!!), aunque tuvo que bajar de nuevo porque la filmación se atrasó en ese entonces.

Este retraso obedece al cambio de fecha de estreno que tenía Sony del 18 de diciembre de 2020, al 5 de marzo de 2021.

¿Quedará mejor al horror estelarizado por Dolph Lundgren en 1987? Ojalá Mattel haya aprendido la lección… al menos los eventos sí ocurrirán en Eternia esta vez. ¡Y por favor, no queremos un Skeletor en CGI!