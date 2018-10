El matrimonio Obama adaptará el libro The Fifth Risk a Netflix

En mayo de este año te anunciamos que el matrimonio de Barack y Michelle Obama habían firmado un acuerdo con el Gigante de Streaming para producir nuevas series y películas. Ahora finalmente hemos conocido a la primera de ellas. Se trata de The Fifth Risk, el exitoso libro de Michael Lewis que será adaptado a una serie de Netflix por los Obama con el fin de comprender mejor el funcionamiento interno del gobierno.

The Fifth Risk sigue el caos y la mala gestión que se produjo en los departamentos de Energía, Agricultura y Comercio en medio del traspaso del presidente Barack Obama al presidente Donald Trump. Para componer el libro, Lewis entrevistó con varios empleados federales del gobierno de Obama que trabajaban en los Departamentos de Energía, Agricultura y Comercio. La administración anterior creó los libros informativos para el siguiente personal, pero aquellos que se presentaron en nombre de la nueva administración no estaban calificados y estaban muy lejos de serlo.

Lewis es un escritor de periodismo financiero y autor de algunos de los libros más populares en la materia como The New New Thing, The Big Short y Moneyball, estos dos últimos adaptados al cine.