El mejor cine llega a TNT con películas de producción original

Es así que ha llegado una nueva etapa para el canal, tal como te lo habíamos informado hace un par de semanas, Turner Latin America apostará por la producción y distribución de cine comenzando este proyecto a partir del próximo lunes con el estreno de Plus One , una comedia romántica con Maya Erskine (PEN15) y Jack Quaid (The Boys).

La oferta de TNT Original es amplia, y cada lunes presentará un nuevo y exclusivo estreno en punto de las 10 pm (MEX) para toda la audiencia Latinoamericana que busca contenido con los estándares de Hollywood para disfrutar desde su casa, sin la necesidad de salir a otro lado.

Otros títulos a estrenar en las próximas semanas son: Out of Blue, Old Boys, In a Relationship, Feedback, Deadtectives, Burn, An Acceptable Loss y A Bad Idea Gone Wrong. Además esta iniciativa presentará algunos estrenos exclusivos en salas de cine a través de la colaboración con Cinépolis.

Así que no lo olvides: TNT Original, la propuesta de películas inéditas y de producción original de TNT, estrena el lunes 17 de febrero, a las 10 pm (MEX) con Plus One.