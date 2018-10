Supernatural es, sin dudas, una serie que no deja de sorprendernos. En este momento se encuentra cercana a estrenar su temporada 14 y los fans no podemos más de la felicidad, pero hay también un poco de tristeza: aún no sabemos qué haremos el día que la serie se despida para siempre. Esa tristeza anticipada llama también un poco a la nostalgia, porque después de haber visto la serie algunas veces (no podemos dar un número, pero sabemos que es mucho más que dos veces) nos hemos puesto a pensar sobre cada temporada de manera MUY fuerte, y si bien hemos hablado de los mejores episodios de la serie, es real que en cada una del conjunto de emisiones hay un episodio que se destaca sobre el resto. Así que, como la temporada catorce aún no se ha estrenado, nos hemos tomado el serio trabajo de analizar cada una de las trece temporadas anteriores para así poder destacar cuál es el mejor episodio de cada temporada. Por eso, aquí les dejamos los 13 episodios que se representan como los mejores de una y cada una de las temporada de Supernatural.

1 . Devil’s Trap (S01E22)

2 . All Hell Breaks Loose: Part 2 (S02E22)

3 . Mystery Spot (S03E11)

4 . Lazarus Rising (S04E01)

5 . Swan Song (S05E22)

6 . The French Mistake (S06E15)

7 . Death’s Door (S07E10)

8 . Sacrifice (S08E23)

9 . Do You Believe in Miracles (S09E23)

10 . Fan Fiction (S10E05)

11 . Baby (S11E04)

12 . Regarding Dean (S12E11)