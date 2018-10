El mejor episodio de cada temporada protagonizada por Meredith Grey y su troupe – Grey’s Anatomy

Amamos Grey’s Anatomy, de eso no hay dudas y por eso nos encanta rever la serie una y otra vez. Debemos confesarlo: siempre volvemos a ver algún que otro episodio (en realidad ya vimos unas cuantas veces la temporadas completas… :P) y es ahí cuando a pesar del amor nos ponemos un poco críticos: sabemos reconocer cuándo una temporada es más floja que otra y lo mismo con los episodios. Es por eso que nos hemos propuesto hacer este ranking donde elegimos los mejores episodios de cada temporada: 14 temporadas y 14 episodios que consideramos los mejores de la serie. Cada uno de estos capítulos nos han hecho, reír, llorar y sobre todo llorar.

1 . Who’s Zoomin’ Who? (S01E09)

2 . It’s the End of the World (S02E16)

3 . Six Days: Part 2 (S03E12)

4 . Freedom: Part 2 (S04E17)

5 . Now or Never (S05E24)

6 . Death and All His Friends (S06E24)

7 . Golden Hour (S07E15)

8 . Flight (S08E24)

9 . Remember the Time (S09E02)

10 . Fear (of the Unknown) (S10E24)

11 . The Distance (S11E14)

12 . The Sound of Silence (S12E09)

13 . You Haven’t Done Nothin’ (S13E09)