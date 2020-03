El mexicano Roberto Orci ha estado detrás del resurgimiento de Star Trek en cines, así como de Transformers, Misión Imposible y The Amazing Spider-Man… solo que también se le ha hecho responsable de los desastres argumentales de Star Trek: Into the Darkness y The Amazing Spider-Man 2, tras lo cual decidió desaparecer del escenario con el reboot cuando pudo ser director de Power Rangers y la llamada “Star Trek 3” (Beyond).

¿Por qué convocarlo de nuevo? The Wrap afirma que Orci ha sido contratado para escribir un spinoff relacionado con un personaje Marvel, probablemente del spiderverse que se está formando con El Araña de Tom Holland, Venom y Morbius.

¿Se tratará de Silk, Spider Woman o algún otro antihéroe del calibre de Venom y Morbius? ¿Acaso será el responsable de ensamblar a los Seis Siniestros?

Eso todavía no se sabe, pero será interesante saber por qué Sony Pictures decidió convocarlo de nuevo… en caso de ser cierta esta información.