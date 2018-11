El midseason finale nos sorprendió a todos para bien – How To Get Away With Murder

La verdad no podemos culpar a Bonnie por ser tan desconfiada y no creerle; recordemos todo lo que ha sufrido en el pasado y los numerosos crímenes que oculta junto a los estudiantes de Annalise.

Aunque no todo fue trágico en el episodio: también tenemos que destacar los momentos felices como la hermosa boda de Oliver y Connor. Esta pareja ha permanecido como nuestra favorita desde la primera temporada y merecía un momento feliz entre tantas desgracias. Fue inevitable que no se nos salieran las lágrimas al escuchar a los chicos decir sus sinceros votos en la iglesia, y después ver a Oliver cantarle a Connor el tema All of me de John Legend.