El mundo ideal según Guy Ritchie es más que digno

Guy Ritchie fue el encargado de llevar a cabo la reinterpretación de la historia de Aladdin , y al ser una de las películas más amadas de Disney , la tarea ya de entrada no fue nada fácil. La marca del ratón ha empleado a diferentes directores de renombre para que le impriman su sello particular a sus obras ya clásicas, para evitar que sean un copy y paste: Kenneth Branagh , Jon Favreau , Bill Condon , Tim Burton , entre otros. cada uno de ellos ha sabido impregnar, para bien o para mal, su sello característico con resultados desiguales, y Guy Ritchie también lo ha hecho. ¿Bien o mal? Aquí, en este artículo, te lo comentamos.

Un cuento infantil

Ritchie , desde el comienzo, nos deja claro que lo que estamos a punto de ver es una película para niños, una historia simple con personajes estereotipados que sabemos que no tendrá muchas complicaciones. Ese el espíritu de la cinta: pura diversión familiar.

Los protagonistas de esta versión son desconocidos, ya que es la primera vez que Disney se atreve a no hacer white washing; sin embargo, se logran interpretaciones adecuadas, sobresaliendo el trabajo de Naomi Scott . La actuación de Will Smith , tanto en lo actoral como en lo musical, es aceptable pero nada comparable con la que nos dejó de legado Robin Williams . Además, en el papel de Jafar , el malo de la historia, se encuentra el genial actor danés Marwan Kenzari .

La atención está en los detalles

Todo cambia cuando aparece el genio de la lámpara (Will Smith) quien con toda su magia transforma la historia, la narrativa y los personajes. El estilo particular de Ritchie aprovecha la entrada de este mago azul para explotar en la pantalla llenándola de secuencias rápidas, cortes violentos y, sobre todo, un humor muy particular que en algún momento logra romper la cuarta pared.