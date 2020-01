En su nueva entrega vuelve arriesgar todas sus cartas para entregarnos una historia con un mayor crecimiento y con un mayor riesgo que la hace despegarse notablemente de sus dos primeras entregas, que si bien han sido sólidas, tal parece que ahora ha encontrado un camino similar a lo hecho por The Americans . Dos series sin mucho ruido y que de a poco se mantuvieron en emisión construyendo una historia consistente.

La tercera temporada nos muestra que el negocio de la droga sigue creciendo, siendo el joven Franklin Saint ( Damson Idris ) quien tiene un poder inimaginable, comparando aquellos primeros episodios de la temporada debut donde lo conocemos luchando por implementar su visión en un negocio tan duro y mortal como el narcotráfico. Pero Saint no es al único que lo ha cambiado este negocio: es la comunidad entera la que se ha transformado, y podemos ver que hay quienes, como el policía Andre Wright ( Marcus Henderson ), que ya no están dispuestos a mirar hacia otro lado mientras el problema crece a pasos agigantados.

En momentos, la tercera temporada de Snowfall nos recuerda lo que en su momento series como The Wire e incluso la misma The Sopranos hicieron para mostrarnos qué hay dentro de una sociedad para la proliferación de grupos criminales y cómo estos se vuelven fuertes apoyados por el gobierno.

Si bien la serie maneja un ritmo lento, este no es el mayor de sus problemas; su problema existe en la construcción de una historia a la cual no cualquiera puede entrar desde su tercera entrega sin pasar por las dos anteriores, las cuales desafortunadamente no se encuentran en la plataforma de FOX Premium. Esto aleja aún más a la audiencia de una serie construida de una forma más clásica que tiene el potencial de ser de lo mejor que hay en TV.