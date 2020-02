El nuevo director de la franquicia tuvo un cameo en el Episodio IX

J.D.Dillard está actualmente vinculado a una nueva película de Star Wars, pero lo que no sabíamos era que ya estaba extrañamente vinculado a este universo.

La cara de Dillard no es muy conocida que digamos, por lo que encontrarlo en el film iba a ser muy difícil, y si a eso le agregamos que tenía un casco de stormtrooper, se convierte en un cameo imposible de descubrir. Tendríamos que revisar cada cuadro para verlo.

El director y escritor es uno de los muchos Stormtroopers presentados en The Rise of Skywalker. Él aparece en los créditos solo como FN-1226, uno de los pobres soldados de la Primera Orden que son controlados mentalmente por Rey en el Destructor Estelar a mitad de la película.

Así, se une a una gran cantidad de otras apariciones raras y maravillosas, incluido el director J.J. Abrams mismo como el droide D-O, el compositor John Williams en el planeta de Pasaana e incluso Ed Sheeran. No obstante, ahora que está involucrado en la producción de un nuevo film de la franquicia, probablemente no tendrá tiempo para actuar.