Amazon se encuentra preparando su nuevo drama universitario titulado Collage y acaba de anunciar los actores que formarán parte del elenco regular.

Amy Forsyth (Rise) , Jessica Sula (Recovery Road), Max Willems (Let’s Kick It ), Zainne Saleh (The Night Shift ), X. Lee, Birgundi Baker (The Chi), Barrett Carnahan (Grown-ish ) y Inanna Sarkis (¡ Boo 2! A Madea Halloween) serán los protagonistas.

Creada por Marja-Lewis Ryan (6 Ballons), la serie va más allá de los titulares que hacen que los campus universitarios estén listos para el drama y se mete en la trampa de seis compañeros de habitación mientras se enganchan, arruinan y crecen en sus propios términos.

College es una producción de Free Association y Topple Productions y cuenta con Channing Tatum, Reid Carolin y Peter Kiernan– los tres de 6 Ballons-, Jill Soloway (Transparent) y Andrea Sperling (Transparent) como productores ejecutivos.