El nuevo episodio llegará en julio a Latinoamérica – Into the Dark

Con la participación de la mexicana Martha Higareda, Space presenta el estreno de una nueva producción de esta antología de terror: Culture Shock.

En esta ocasión, Into the Dark toma como punto de partida los festejos por el Día de la Independencia. El elenco lo encabezan, la ya mencionada Higareda, Shawn Ashmore (X-Men: Days of Future Past), Richard Cabral (American Crime), y Barbara Crampton (Stay Out Stay Alive). Gigi Saúl Guerrero, nacida en México y radicada en Canadá, es la encargada de la dirección.

Ilustrando la actual tensión que se vive entre los gobiernos de los EE.UU. y México, la trama de Culture Shock pone el foco en la inmigración ilegal. Marisol, una mexicana embarazada, se verá involucrada en terroríficas circunstancias durante su intento de cruzar la frontera. En su viaje la acompañan Santo, un misterioso asesino, y Ricky, un niño guatemalteco.

En su segunda oportunidad de cruzar a Estados Unidos, Marisol es capturada y violada por los carteles de droga. Cuando vuelve en sí, se encuentra en medio de un panorama irreal: instalada en un pueblito norteamericano soñado y ya habiendo dado a luz a su bebé; y allí será cuando la verdadera pesadilla comience.

El estreno de Culture Shock por Space será el viernes 12 de julio a las 22.30 en México y el domingo 14 pasada la medianoche en Argentina, Colombia y Chile.