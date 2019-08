El nuevo show de Kaley Cuoco completa su equipo creativo – The Flight Attendant

La serie, que cuenta la aterradora historia de una azafata que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto y sin idea de lo que sucedió, ha recurrido a Susanna Fogel para dirigir y producir los dos primeros. episodios.

Fogel ha estado muy activa en el cine dirigiendo The Spy Who Dumped Me en 2018 y obteniendo un crédito de co-escritura en el debut como director de Booksivia de Olivia Wilde.

Por otra parte, el productor ejecutivo previamente anunciado, Steve Yockey, coproductor ejecutivo de Supernatural, fue nombrado como showrunner para la serie. Además, los productores ejecutivos de Nashville, Meredith Lavender y Marcie Ulin han sido elegidos para servir como productores ejecutivos y coproductores, trabajando junto a Yockey. Cuoco también sirve como productora ejecutiva en la serie junto a Greg Berlanti y Sarah Schechter.

El programa es producto del acuerdo general de varios años de Cuoco con Warner Bros. Television, que la actriz firmó a principios de julio. Ese acuerdo incluye un acuerdo de producción para su compañía, ‘Yes, Norman’, así como una provisión de talento para sus futuros servicios de actuación. La actriz eligió The Flight Attendant y lo ha estado desarrollando desde que firmó su contrato inicial con el estudio en 2017.