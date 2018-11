El nuevo teaser nos presenta a Spock sonriendo – Star Trek: Discovery

Él no es ese Vulcano que conocemos. Su experiencia con el Ángel Rojo y las señales han freído su cerebro lógico. No puede entenderlo y no está emocionalmente preparado para lidiar con ello. Así que tanto la lógica como la emoción le están fallando. Y él está totalmente inseguro de sí mismo, está tratando de averiguar cómo dar sentido al misterio y dónde encaja en el mundo. Es a través de su complicada relación con su hermana que puede descubrir cómo convertirse en el Spock que conocemos en la serie original. Esto es realmente emocionante para nosotros porque de ninguna manera viola el canon, simplemente se basa en lo que se ha establecido antes.

— Alex Kurtzman