El número telefónico de Murray Bauman funciona y esto es lo que pasa cuando llamas – Stranger Things

¡Seguimos sorprendiéndonos con pequeños detalles de la tercera temporada de Stranger Things que pasamos de largo la primera vez!

Gracias a un curioso fan de la serie, ahora sabemos que el número telefónico del personaje Murray Bauman es real y, al llamarlo, escucharás una interesante grabación.

Este personaje tuvo una participación más significativa en la nueva temporada, donde hizo equipo con Joyce, Hopper y el científico ruso, Alexei, para detener la máquina que podría abrir el portal al upside down.

En el episodio seis, cuando Hopper hace una llamada telefónica desde la casa de Murray Bauman a la Biblioteca pública de Filadelfia para pedir refuerzos, da el número de teléfono fijo de la residencia (618-625-8313). Y resulta que es legítimo.

A continuación te dejamos con una parte importante del mensaje de la máquina contestadora que podría revelar que Hopper está vivo.

“Hola, has llamado a la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú por favor cuelga y llámame entre las 5 y las 6pm como lo habíamos acordado antes, ¿ok? y si eres Joyce, Joyce muchas gracias por llamar, he estado intentando localizarte. Tengo una actualización. Se trata de… bueno, probablemente sea mejor si hablamos en persona, no es bueno ni malo, pero es algo”.