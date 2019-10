El pedófilo Gary Glitter no recibirá regalías por Rock n’ Roll Part 2

“Gary Glitter no recibirá este pago. No tenemos contacto con él”.

¿Qué significa esto? Bueno, hace algunos días y cuando alguien notó la presencia de esta canción en un momento clave de la película del Guasón, se detonó una propuesta en redes sociales para boicotear el filme, alegando que quien fuera a ver la película, apoyaría al pedófilo confeso, quien actualmente purga una condena de 16 años en prisión.

Dato curioso: esta misma canción se ha escuchado en películas y series como Meet the Fockers, Boyhood and Kingpin, South Park, The Office y Sex and the City (siendo que las acusaciones de pedofilia contra Glitter ocurrieron desde 1997). Pero es la primera vez que la gente reacciona de esa manera. Ya saben, la toxicidad en la que se convierten las redes sociales actualmente.

¿Alguna otra cosa que pretenda detener el meteórico éxito de Joker, que por cierto volvió a dominar la taquilla norteamericana este fin de semana, incluso ante el estreno de The Addams Family y Gemini Man?