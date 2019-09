En el sexto episodio de la segunda temporada de Mindhunter podemos ver cómo Smith y Carr van a prisión a entrevistar a Paul Bateson . Lo que no sabíamos hasta ese momento es que esto sería la unión con un clásico del cine del terror El Exorcista . ¿Cómo es posible? Comencemos con la historia de Bateson .

Nacido en la década de 1950, Paul era radiólogo. ¿Qué tiene que ver con la película? William Friedkin, su director, fue la unión. ¿Recuerdan que Regan es sometida a varios estudios antes que su madre acceda a opciones más esotéricas? Resulta que para que las escenas se fueran más reales, el director de la película acudió a hospitales para ver diversos estudios y análisis. Además para darle mayor veracidad, decidió que quienes actuaran en la escena sean profesionales de la salud. Ahí es cuando Bateson entra en escena; él es uno de los extras que podemos ver en la escena donde a Regan le realizan un angiograma interpretando a un técnico radiólogo. Lo que nadie se imaginaba es que Paul sería el primer sospechoso de una serie de asesinatos ocurridos entre 1977 y 1978…

Las víctimas fueron hombres que aparecieron mutilados y desmembrados dentro de bolsas plásticas negras, la policía declaró que todas fueron víctimas homosexuales. Se creó un gran revuelo y estado de alerta en la comunidad gay de la época. La realidad es que no había pruebas suficientes para culparlo hasta que Bateson confesó haber apuñalado al crítico de cine Addison Verrill luego de haber tenido un furtivo encuentro sexual. Recién en ese momento fue detenido y fue sentenciado a 20 años de prisión. Si bien no lograron vincularlo a los crímenes, durante su encarcelamiento confesó haber sido el responsable de esos crímenes, aunque técnicamente al día de hoy siguen sin haber sido resueltos. Si bien Paul Bateson frecuentaba los bares gay de la zona de los crímenes no pudieron conectarlo, solo al de Verrill ya que fue el mismísimo Bateson quien llamó a un periodista y se lo confesó.