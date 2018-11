El personaje de Rick Grimes continuará en una serie de películas – The Walking Dead

¡Buenas y emocionantes noticias para todos los fanáticos del drama zombie de AMC! El actor Andrew Lincoln, nuestro eterno Rick Grimes, ha revelado que seguirá dando vida al sheriff a través de una serie de películas.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el protagonista afirmó que aunque no regresará a la serie que lo lanzó a la fama, la historia de Rick seguirá siendo contada mediante tres películas para la televisión. La primera de ellas será escrita por el ex showrunner Scott M. Gimple y está lista para comenzar a rodarse en 2019.

“Scott y yo hablamos en la cuarta temporada, y compartimos una situación doméstica similar, ya que ambos tenemos familias jóvenes y estábamos planeando la idea de los próximos dos, tres y cuatro años de nuestras vidas”, explicó Lincoln. (…) Y sin embargo, hubo una parte de mí que pensó: ‘No creo que haya terminado con el’. Me encanta este personaje, amo el mundo que habitamos. Entonces, ¿por qué no intentamos potencialmente continuar esta historia de una manera diferente y tal vez completar su historia para que la nave nodriza pueda continuar?”