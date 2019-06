El polémico Nicolas Winding Refn y su primera intervención en la pantalla chica – Too Old to Die Young

Nicolas Winding Refn, el polémico director de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling, estrena su primer trabajo en streaming: Too Old to Die Young, una serie que podrá ser vista exclusivamente en Prime Video. Con la presentación de dos episodios en el Festival de Cannes, el director danés dejó ver lo que promete ser una gran serie que tendrá al espectador inmerso dentro de la vida nocturna de Los Ángeles, conociendo así el peor lado de esta ciudad llena de crímenes, corrupción y violencia, algo muy característico en las cintas de Nicolas. Pero, ¿por qué tanta ánimo en cuanto a la serie? ¿Quién es en realidad Nicolas Winding Refn?

El director de 48 años nació en la capital de Dinamarca rodeado por el cine desde sus primeros días ya que sus padres Anders Refn y Vibeke Winding trabajaban como director y fotógrafa de cine respectivamente. Nicolas a los 8 años ya estaría viviendo en Nueva York donde más adelante estudiaría en la American Academy of Dramatics Arts, y aunque fue expulsado de la escuela, logró graduarse en la Danish Film School. Pero esa expulsión solo sería el inicio de una vida llena de polémicas. Estrenó su primera película, titulada Pusher, cuando aun estaba en la Danish Film School, y no fue hasta el 2008 cuando saltó a la fama con la película Bronson gracias, entre otras cosas, a la estupenda actuación de Tom Hardy en el papel protagónico.

Entonces llegó el 2011 y fue cuando Nicolas Winding encontró su verdadero estilo con Drive. Esta película recibió infinidad de buenas críticas por su increíble tono en neón, por la forma de narrar la historia, por su excelsa fotografía y por la soberbia actuación de Ryan Gosling. Nicolas Winding sabía que había encontrado el tono de sus películas. Es por eso que al año repitió la formula con Only God Forgives pero esta vez no le fue tan bien ya que la crítica lo apabulló por “hacer más de lo mismo y no presentar nada nuevo e interesante”. Con su última película de 2016 titulada The Neon Demon, Nicolas volvió a ser el centro de críticas pues en su estreno dentro del Festival de Cannes la prensa internacional no tuvo más que abucheos e insultos para una cinta que en mi opinión roza lo sublime ya que nos adentra en el mundo de la moda como nunca antes se había visto. Es por estas razones que a Nicolas Winding Refn los críticos o lo aman o lo odian.

Con Too Old To Die Young veremos al mismo director de las escenas largas y sin diálogos pero que te permiten apreciar la belleza de la fotografía. Además, el show va a estar acompañado por un soundtrack esplendido ya que cuenta con la participación –como en la mayoría de sus filmes- de Cliff Martínez, ex baterista de los Red Hot Chili Peppers. Y en la parte actoral contará con el ya reconocido Miles Teller, protagonista de Whiplash. ¿Poco? No, mucho, MUCHÍSIMO.

Así que seas fan o no de este director, no te puedes perder Too Old To Die Young en Prime Video y sus 10 episodios que sin duda alguna darán de que hablar.