El productor de It prepara una película sobre Momo

Según Deadline, el proyecto sin título de Orion puede ampliar la historia más allá de la era digital contemporánea. La escultura de Aiso estaba arraigada en la leyenda de Ubume, un ave venenosa y que secuestra niños dentro de la cultura japonesa.

El personaje se transformó en una leyenda urbana luego de que Kim Kardashian compartiera la imagen en sus redes sociales. Además, en Escocia, Argentina y otras partes del mundo, los medios locales comenzaron a cubrier incidentes que posiblementes estaban relacionados con Momo.

El proyecto reúne a Lee e Ichise, el mismo tándem que llevó las franquicias de The Grudge y The Ring a los fanáticos del horror. Lee también produjo el film de terror más taquillero en la historia de Hollywood, la versión moderna de It, así como su secuela , It: Chapter 2. Dan Kagan supervisará la producción en nombre de Orion Pictures.