RS: Me encanta el hecho de que sepamos hacia dónde vamos con la historia; sabemos cómo vamos a contar el final de este drama de quince años. Y me encanta que haya sido nuestra decisión poner fin al programa. No diría que nos estamos yendo en lo más alto, porque no tenemos la mayor audiencia del mundo, pero tenemos el público más fiel, así que esperamos que estén contentos con lo que vamos a hacer. Esperamos estar a la altura de las expectativas del público que nos ha seguido todos estos años. Creo que el legado del programa será que trabajamos mucho durante quince años, y el público siempre estuvo satisfecho con nuestro trabajo a medida que la historia iba cambiando.

ST: A lo largo de los años, hubo algunas historias bastante locas para los hermanos Winchester y Castiel. ¿Hubo algún momento en el que temiste que el público pensara que habían ido demasiado lejos?

RS: Pensamos en eso todo el tiempo, aunque tratamos de no dejarnos influenciar por lo que leemos en las redes sociales. Simplemente queremos contar las mejores historias que podemos, y sabemos que el conflicto es un buen elemento dramático. No se puede tener drama sin conflicto, así que necesariamente va a haber conflicto entre personajes que le gustan al público. Esta es la cuestión: si algunos fans no están contentos con la forma en que hemos tratado a Cas, probablemente seguirán viendo el programa para ver cómo lo hacemos redimirse.

ST: ¿Cuándo se dio cuenta de que no se puede tener a todos los fans contentos todo el tiempo?

RS: Eso se me hizo evidente en un momento en que tenía dos cartas de fans en mi escritorio. Abrí una de ellas y decía: “La última temporada fue totalmente Dean-céntrica. No le dieron suficiente espacio a Sam. Si este año Sam no tiene más protagonismo, voy a dejar de mirar el programa”. Dejé esa carta y tomé la siguiente, que decía: “la última temporada fue totalmente Sam-céntrica. No le dieron suficiente espacio a Dean…” Ahí me di cuenta de que no se puede hacer feliz a todo el mundo.

ST: ¿Por qué cree que el show ha tenido tanto éxito?

RS: A veces miro a mi alrededor y pienso “algo debemos estar haciendo bien, dado que todavía seguimos aquí”. Tratamos de jugar con diferentes ideas, pero no tenemos miedo de que los principales personajes tengan defectos; creo que eso está bien. Estos tipos son héroes a su modo, pero no son perfectos. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales hemos sobrevivido tanto tiempo: porque son humanos. Tienen fragilidades humanas, cometen errores y viven con ellos, pero siempre siguen adelante.